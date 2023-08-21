Жителю Лангепаса грозит 10 лет тюрьмы за наркотики

В Лангепасе задержан молодой человек с наркотиком в кармане Фото: Татьяна Коркина

Полицейские Лангепаса задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Как рассказали в пресс-службе УМВД России по ХМАО-Югре, 26-летний молодой человек задержан возле дома по улице Комсомольская. В левом кармане его куртки нашли полимерный пакет с порошком, который по результатам экспертизы оказался наркотиком. В пакетике было 1,25 граммов запрещенного средства, что считается крупным размером.

Сам мужчина рассказал, что купил наркотик через Интернет для личного употребления. Запрещенное вещество он забрал из тайника-закладки в лесу.

Заведено уголовное дело. Югорчанину грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.