Горели дома, дачи и автомобили: В Югре ликвидировано 42 пожара за неделю. Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре Фото: Татьяна Коркина

За неделю, с 14 по 20 августа в Югре ликвидировано 42 пожара и спасено материальных ценностей на сумму более 51 миллиона рублей. Во всех случаях горели жилые дома, дачи, бани, хозяйственные постройки и 8 автомобилей.

В ГУ МЧС России по ХМАО-Югре отметили, что основными причинами пожаров стали нарушения правил использования электрооборудования, неосторожное обращение с огнем и неправильное использование бытовых приборов.

Спасатели призывают жителей и гостей Югры соблюдать правила пожарной безопасности. В случае пожара незамедлительно сообщите по телефонам 101, 112.