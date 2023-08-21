В Сургуте состоялись показательные выступления пилотажной группы «Барсы»

Фото: телеграм-канал главы Сургута

На аэродроме «Боровая» в Сургуте завершился Чемпионат России и Всероссийские соревнования по самолетному спорту. Сургут второй год подряд становится площадкой для этих состязаний. Об этом сообщил глава города Андрей Филатов в своем телеграм-канале.

- В командном зачете первое место заняли участники из Свердловской области. Победителем в дисциплине поршневые самолеты третьего уровня сложности стал участник из Тюменской области. В дисциплине - поршневые самолеты второго уровня сложности также спортсмен из Свердловской области. В первые в этом году в соревнованиях Союзного государства России и Белоруссии по самолетному спорту победил пилот из Республики Беларусь - сообщил Андрей Филатов.

Фото: телеграм-канал главы Сургута

Абсолютным чемпионом 2023 года по самолетному спорту в классе Як-52 стал заслуженный мастер спорта России Александр Мякишев, который выступал за Югру. Отличились и югорские девушки-пилоты Елена Диколенко и Мария Барсова - они заняли второе место в командном зачете.

Из-за погоды показательные выступления «Барсов» немного перенесли, но они все же состоялись. Пилоты выполнили фигуры высшего пилотажа «Мёртвая петля» и «Зеркало». Посмотрели шоу более 3 тысяч сургутян и гостей города.