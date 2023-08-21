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НовостиОбщество21 августа 2023 13:51

Сотрудники УФСИН Югры собрали больше 100 канцелярских наборов для первоклассников Донбасса

В этих наборах собрано все самое необходимое для первого учебного года
Виктория Терина
Фото: УФСИН России по ХМАО-Югре

Фото: УФСИН России по ХМАО-Югре

В преддверии начала учебного года сотрудники югорского УФСИН собрали более 100 канцелярских наборов для первоклассников Донбасса. В этих наборах собрано все самое необходимое: рюкзаки, тетради, карандаши, ручки и многое другое.

Работники ведомства передали наборы в штаб добровольцев Гуманитарного добровольческого корпуса. Уже совсем скоро дети получат готовые рюкзаки со всем необходимым

для того, чтобы сесть за школьные парты.

В УФСИН отметили, что в рамках благотворительной деятельности особое внимание уделяется детям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации, детям-сиротам и детям-инвалидам, лицам с ограниченными возможностями и пенсионерам.