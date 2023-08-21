Югорские дикоросы собираются продавать в Казахстане, Беларуси и Узбекистане Фото: Юлия Кучеренко

Югорские дикоросы будут продавать в Казахстане, Беларуси и Узбекистане. Об этом сообщает телеграм-канал правительства Югры.

Кондинская компания производит больше 50 разных товаров из даров тайги — варенье, джем, мармелад из шишек, белые грибы и подосиновики в маринаде, ягоды перетертые в сахаре и многое другое. Пока компания не вышла обширную продажу, но планирует расширять географию продажи своей продукции.

Сейчас продукция проверяется инспекционным контролем по сертификации органических продуктов (сушеных грибов и замороженных ягод), а также на соответствие требованиям и стандартам «Халяль».