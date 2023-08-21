В Нижневартовске силовики накрыли игорный клуб, который организовали семь человек. Фото: пресс-служба СУ СК РФ по ХМАО-Югре

В Нижневартовске закрыли игорный клуб, а с их организаторами и участниками, а это 7 человек, теперь работают следователи. Заведено уголовное дело.

По информации СУ СК РФ по ХМАО-Югре, в Нижневартовске 7 человек в возрасте от 22 до 45 лет незаконно организовали в нежилом помещении по улице Нефтяников игорный клуб. Там они установили компьютеры с игровым программным обеспечением и проводили азартные игры, получив за это 2 миллиона 600 тысяч рублей всего за 4 месяца.

Во время обысков там нашли игровое оборудование, электронные носители информации, черновые записи финансово-хозяйственной деятельности. Сейчас продолжается расследование.

- По уголовному делу назначены судебные экспертизы, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, - уточнили в силовом ведомстве.