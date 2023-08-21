В Сургуте водитель иномарки влетел в ограждение теплотрассы. Фото: Сургутские городские электрические сети

В Сургуте ночью автомобиль марки Ауди врезался в строительную часть третьего участка архитектурного ограждения тепломагистрали на проспекте Мира. В результате ДТП было повреждено девять пролетов ограждения теплотрассы. Об этом сообщают Сургутские городские электрические сети, уточняя, что теперь необходимо делать ремонт. При этом

- Виновник аварии установлен. В настоящий момент проводится оценка ущерба и ведутся переговоры с заводом изготовителем о сроках поставки дополнительных деталей для замены поврежденного участка, - прокомментировал заместитель главного инженера СГЭС Александр Марченков.

В компании отмечают, что за последние три года это девятый и самый крупный случай повреждения защитного ограждения тепломагистрали из-за ДТП. Но ограждение довольно крепкое, благодаря нему стратегически важный объект, снабжающий теплом всю восточную часть города остался без повреждений.