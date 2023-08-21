В Югре выявлено 32 новых случая коронавируса за неделю Фото: Юлия Кучеренко

В Югре зарегистрировано 267 195 случаев коронавируса, из них за прошедшую неделю, с 15 по 21 августа, зафиксировано 32 новых случая в 10 муниципалитетах, а именно: в Сургуте - 5; Ханты-Мансийске – 12; Нефтеюганске - 1; Нягани - 1; Урае - 4; Советском районе - 1; Кондинском районе - 1; Нижневартовском районе - 1; Березовском районе - 2.

На момент выявления у 31 человека наблюдались признаки ОРВИ. Контакт установлен в 30 случаях. На COVID за неделю обследовано 4 145 человек, всего прошли обследование - 3 840 655. За весь период от COVID умерло 2 618 жителей Югры. За неделю выписались по выздоровлению 21 человек, за весь период пандемии вылечились 267 795 югорчан.