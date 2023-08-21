В Радужном появится часовня в память о погибших участниках специальной военной операции. Фото: пресс-служба главы Радужного

На территории старой церкви во 2 микрорайоне в Радужном появится часовня в память о погибших участниках специальной военной операции. Радужнинский фонд «Возрождение» собирает средства, но сумма пока скопилась незначительная. Об этом сообщает глава города Наталья Гулина. Она решила помочь в реализации этой идеи.

Фото: пресс-служба главы Радужного

- Мобилизованные радужнинцы, еще во время нахождения в зоне СВО, предложили построить часовню в память о погибших участниках специальной военной операции. Возглавил инициативу – Руслан Аликин. На днях он обратился ко мне, предложив приобрести джутовую ленту для строительства часовни, я согласилась – привезла необходимый материал - сообщила Наталья Гулина в своих соцстеях.

Фото: пресс-служба главы Радужного

Строительство храма благословил митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел, а клирик храма в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского Валерий Венза освятил памятное место.