В Югре действует один лесной пожар в Советском районе. Фото: ФБУ «Авиалесоохрана»

В Югре действует один лесной пожар в Советском районе. Площадь, пройденная огнем, составляет 2,5 га. Его тушением сейчас занимаются 15 работников Авиалесоохраны Югры, используется необходимое оборудование и техника. За сутки в регионе потушили 4 лесных пожара.

За неделю, с 14 по 20 августа, в Югре потушили 53 лесных пожара на площади порядка 4 тысяч га и 4 ландшафтных возгорания на площади более 1,1 тысячи га. Всего с начала пожароопасного периода в Югре ликвидировали: 166 ландшафтных пожара на площади свыше 27 тысяч га; 633 лесных пожаров на площади более 62 тысяч га и 7 возгораний в природных заповедниках на площади 525,1 га.

Департамент недропользования и природных ресурсов Югры призывает соблюдать особый противопожарный режим: не сжигать мусор, сухую траву, не применять открытый огонь, не разводить костры.