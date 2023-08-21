В Югре нетрезвая автоледи на иномарке попала в ДТП. Фото: Госавтоинспекция Югры

В Югре зарегистрировано 6 ДТП, в которых 9 человек получили травмы, в том числе 1 несовершеннолетний. Виновницей одной из аварий стала нетрезвая автоледи, устроившая ДТП на трассе. Случилось все на 334 км автодороги «ЮГ» Кондинского района. По информации ГИБДД, 24-летняя девушка, управляя «Nissan» не выбрала безопасную скорость движения, не справилась с управлением и съехала в кювет. В результате она и ее пассажирка получили травмы.

Кроме того, сотрудниками Госавтоинспекции за сутки задержано 46 нетрезвых водителей. За выезд на встречку привлечено 66 водителей и 152 - за нарушение правил перевозки детей.

ГИБДД призывает не садится пьяным за руль, так как нетрезвый человек теряет способность контролировать свои поступки и правильно оценивать дорожную и окружающую обстановку.