Из Сургута в зону СВО отправили 18 тонн гуманитарного груза. Фото: телеграм-канал администрации Сургута

Из Сургута в зону СВО отправили 18 тонн гуманитарного груза, в том числе на Донбасс 600 «Коробок добра» и 600 «Посылок солдату». А сотрудники УФСИН по Югре собрали 97 наборов первоклассника.

Кроме того, солдатам доставят 58 маскировочных сетей, восемь из которых сплели прихожане сургутского храма Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, а госпитали поселка Розовка получат новые кровати и матрасы. Кстати, поддержать военнослужащих и мирное население в зоне СВО могут все желающие.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Югре собрали больше 500 адресных посылок для военнослужащих.