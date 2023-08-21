Железнодорожный вокзал Нягани получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Фото: "телеграм-канал Югра официально"

Железнодорожный вокзал в Нягани получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом накануне сообщили в пресс-службе правительства Югры. Строительство полностью завершено, вокзал уже прошел итоговую проверку. Официально его планируют открыть в сентябре.

- Благодаря новому зданию вокзала ускорится процесс доставки товаров в Нягань и ближайшие города, улучшатся логистические условия для предпринимателей и промышленности, пассажиропоток увеличится до 80 тысяч человек в год - отметили в пресс-службе правительства.

Напомним, мы писали ранее о том, что транспортная прокуратура контролирует строительство железнодорожного вокзала в Нягани.