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НовостиОбщество21 августа 2023 3:36

Железнодорожный вокзал Нягани получил разрешение на ввод в эксплуатацию

Официально ж/д вокзал в Нягани планируют открыть в сентябре
Виктория Терина
Железнодорожный вокзал Нягани получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Фото: "телеграм-канал Югра официально"

Железнодорожный вокзал Нягани получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Фото: "телеграм-канал Югра официально"

Железнодорожный вокзал в Нягани получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом накануне сообщили в пресс-службе правительства Югры. Строительство полностью завершено, вокзал уже прошел итоговую проверку. Официально его планируют открыть в сентябре.

- Благодаря новому зданию вокзала ускорится процесс доставки товаров в Нягань и ближайшие города, улучшатся логистические условия для предпринимателей и промышленности, пассажиропоток увеличится до 80 тысяч человек в год - отметили в пресс-службе правительства.

Напомним, мы писали ранее о том, что транспортная прокуратура контролирует строительство железнодорожного вокзала в Нягани.