Югра
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Югра
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 августа 2023 2:25

В Югре 21 августа резко похолодает: столбик термометра опустится до +1 градуса

Днем максимальная температура воздуха составит +20 градусов
Виктория Терина
В Югре 21 августа резко похолодает: столбик термометра опустится до +1 градуса

В Югре 21 августа резко похолодает: столбик термометра опустится до +1 градуса

Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 21 августа погода будет облачной с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Ветер южный ночью 2-7 м/с, днем ветер усилится до 4-9 м/с. Ночью столбик термометра покажет +6, +11 °С, а при прояснениях до +1 °С. Днем немного потеплеет до +15, +20 °С.

В Ханты-Мансийске также облачно с прояснениями, ночью без осадков, а днем небольшой дождь. Ветер южный ночью 2-7 м/с, днем 4-9 м/с. Ночью температура воздуха будет около +8...+10 °С, а днем +17, +19 °С.

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре