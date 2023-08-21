В Югре 21 августа резко похолодает: столбик термометра опустится до +1 градуса Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 21 августа погода будет облачной с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Ветер южный ночью 2-7 м/с, днем ветер усилится до 4-9 м/с. Ночью столбик термометра покажет +6, +11 °С, а при прояснениях до +1 °С. Днем немного потеплеет до +15, +20 °С.

В Ханты-Мансийске также облачно с прояснениями, ночью без осадков, а днем небольшой дождь. Ветер южный ночью 2-7 м/с, днем 4-9 м/с. Ночью температура воздуха будет около +8...+10 °С, а днем +17, +19 °С.