Пожары в Югре: последние новости на 21 августа 2023 года Фото: Юлия Кучеренко

В Югре тушат 4 лесных пожара на общей площади 16,2 гектаров. Очаги возгораний возникли из-за гроз. В тушении пожаров задействованы 33 работника Авиалесоохраны Югры, используется необходимое оборудование и техника. Авиапатрулирование лесов осуществляется в постоянном режиме.

Всего с начала пожароопасного периода в Югре ликвидировали: 166 ландшафтных пожаров на площади более 27 тысяч гектаров, 629 лесных пожаров на площади превышающей 62 тысячи гектаров, а также 7 возгораний на землях ООПТ на площади 525,1 гектаров.

По данным Федеральной Авиалесоохраны, Югра занимает восьмую строчку в списке регионов по площади лесных пожаров. За прошедшие сутки лесные службы и привлеченные лица потушили 71 лесной пожар в 21 регионе России. Тушат 63 лесных пожара в 11 регионах.

Напомним, что с 12 августа снят запрет на посещение лесов, но в случае выявления возгораний, вызванных человеком, ограничения введут снова. На территории округа все еще действует особый противопожарный режим. Режим ЧС, введенный из-за огненной стихии сняли 22 июля. На территории Белоярского района с 6 августа введен режим чрезвычайной ситуации, связанный с лесными пожарами, но в эти выходные его сняли.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

Если вы стали очевидцем пожара, обращайтесь в специализированную диспетчерскую службу Базы авиационной и наземной охраны лесов Югры 8 (3467) 33-15-46; на прямую линию лесной охраны 8 800 100-94-00; службу экстренного реагирования 112.