Молодежный сплав на байдарках по реке Конде состоялся в Югре

Молодежный сплав на байдарках по реке в Югре. Фото: администрация Кондинского района

Молодежный сплав на байдарках по реке Конде состоялся во время этно-фестиваля «Молодёжь Югры в Движении». Сплав прошел по маршруту «Междуреченский – Сотник» протяженностью 30 км.

Фото: администрация Кондинского района

Участниками стали активные молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет и представили «Движения Первых». Приветствовал их глава Кондинского района Андрей Мухин, пожелав удачи и легкого пути. Вся группа получила фирменный мерч «Движения Первых», а инструктаж провел заместитель начальника отдела молодежной политики администрации Кондинского района Антон Смолев.

Кроме того, на финише их ждал ужин и различные мастер-классы, а также мероприятия с погружением в историю поселения.