В реках Югры за день утонуло два человека Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

В реках Югры за сутки утонуло два человека. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по ХМАО-Югре.

- В ЕДДС поступила информация, что в г.п. Карымкары Октябрьского района, в районе причала с дебаркатера в реку Обь прыгнул мужчина 1990 года рождения и не выплыл. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа ОМВД - говорится в сообщении МЧС.

Еще одно происшествие произошло в г.п. Междуреченский Кондинского района. Там, во время купания в реке Конда утонул 59-летний мужчина. Утонувшего ищут спасатели, там также продолжает работать оперативно-следственная группа ОМВД.

Спасатели просят жителей и гостей Югры соблюдать правила безопасности во время отдыха на природе и на водных объектах.