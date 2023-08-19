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С начала года уже 135 югорских семей усыновили детей. Информацию об этом сообщает социальный фонд России по ХМАО-Югре.

Также в ведомстве отметили, что все приемные родители получают помощь от государства - денежную выплату.

- Поскольку выплата является разовой, она предоставляется в фиксированном размере. В нашем регионе сумму составляет 34 363,55 рублей. Но если семья приняла на воспитание сразу нескольких детей, пособие выплачивается на каждого из них, - пояснили в СФР.

Таким образом, югорским семьям, взявшим на воспитание детей, выплатили 14 593 334 рубля.

Для получения единовременного пособия семье необходимо обратиться с заявлением в клиентскую службу СФР или МФЦ. Кроме того, потребуется копия решения суда об усыновлении ребенка, остальные документы специалисты ОСФР запросят самостоятельно. Также подать заявление можно через портал Госуслуг или направить по почте (в последнем случае направляется нотариально заверенная копия решения суда об усыновлении).