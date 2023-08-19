Пожары в Югре: последние новости на 19 августа 2023 года. Фото: ФБУ «Авиалесоохрана»

В Югре тушат 12 лесных пожаров на площади 869 гектаров, пять из них удалось локализовать на площади 821 гектар. За сутки площадь пожаров снизилось. Удалось ликвидировать шесть лесных пожаров, но обнаружены девять новых возгораний. Основной причиной природных очагов являются грозы, но есть три случая возгораний в Сургутском районе предположительно по вине людей. Всего с начала пожароопасного периода в Югре ликвидировали 165 ландшафтных пожаров, 610 лесных и 7 возгораний в природных заповедниках.

В борьбе с огненной стихией участвуют 205 человек. Угроз населенным пунктам и объектам экономики нет. Также используется 12 самолётов - на мониторинге и семь вертолетов на тушении пожаров, один из которых с водосливным устройством в Сургутском районе.

По данным Федеральной Авиалесоохраны, Югра занимает четвертую строчку в списке регионов по площади лесных пожаров, уступая Магаданской области, Хабаровскому краю и Якутии. За сутки удалось потушить 56 лесных пожаров в 23 регионах России. Продолжаются работы по тушению 110 лесных пожаров в 10 регионах.

Напомним, что с 12 августа снят запрет на посещение лесов, но в случае выявления возгораний, вызванных человеком, ограничения введут снова. На территории округа все еще действует особый противопожарный режим. Режим ЧС, введенный из-за огненной стихии сняли 22 июля. На территории Белоярского района с 6 августа введен режим чрезвычайной ситуации, связанный с лесными пожарами.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

Если вы стали очевидцем пожара, обращайтесь в специализированную диспетчерскую службу Базы авиационной и наземной охраны лесов Югры 8 (3467) 33-15-46; на прямую линию лесной охраны 8 800 100-94-00; службу экстренного реагирования 112.