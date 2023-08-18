Жителя Октябрьского района подозревают в хранении наркотиков

Жителя Октябрьского района подозревают в незаконном хранении наркотиков Фото: Татьяна Коркина

Жителя Октябрьского района подозревают в незаконном хранении наркотиков и культивировании наркосодержащих растений, сообщает ОМВД России по Октябрьскому району.

Полицейские нашли у 41-летнего мужчины 6 пакетов с растением, 2 пакета с засушенным растением, кастрюлю с ним-же и шприцы. Эксперт подтвердил, что найденное является наркотиком общей массой 283 грамма, что является крупным размером. А на участке у него оказалось больше 2,5 тысяч кустов этого растения, которые он посадил в начале июня. Что уже относится к особо крупному размеру. Мужчина признался, что наркотики изготавливал для себя.

Заведено уголовное дело, пока подозреваемый находится под подпиской о невыезде.