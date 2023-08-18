Лянторский хантыйский этнографический музей стал финалистом Всероссийского конкурса

Фото: Лянторский хантыйский этнографический музей

Лянторский музей стал финалистом Всероссийского конкурса. Об этом сообщает администрация Сургутского района.

- Лянторский хантыйский этнографический музей стал финалистом X Всероссийского фестиваля-конкурса туристских видеопрезентаций «Диво России». Видеоролик о музее занял третье место в номинации «Историко-культурные достопримечательности». Всего на конкурс было прислано более 300 работ со всех регионов страны. Для работников лянторского музея – это уже не первая победа - говорится в сообщении.

На сегодняшний день в музее представлены больше 12 тысяч экспонатов, основную часть которых составляют коллекции по этнографии. Есть также предметы по краеведению, археологии, живописи. В фондах музея хранятся документы, письма, фотографии и другие свидетельства истории Лянтора.