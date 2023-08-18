Депздрав рассказал о состоянии пострадавших при взрыве на месторождении в Югре. Фото: департамент здравоохранения ХМАО-Югры

Депздрав вновь рассказал о состоянии пострадавших при взрыве на месторождении в Югре. Нефтяники продолжают лечение в ожоговых центрах Сургута и Пыть-Яха, и окружной больнице Нягани. Пятерых пострадавших все еще стараются спасти. Врачи делают все возможное.

- В региональных ожоговых центрах Сургута и Пыть-Яха, окружной больнице Нягани продолжают лечение пятеро пострадавших. Их состояние оценивается специалистами как тяжелое и крайне тяжелое. Медицинская помощь оказывается в полном объеме. Врачи делают все возможное, чтобы спасти жизнь пострадавшим - говорится в сообщении пресс-службы окружного департамента здравоохранения.

Напомним, что трагедия на Талинском месторождении произошла 14 августа. В ЧП сразу погиб один человек, еще один позже скончался в реанимации ОКБ Нягани.

Отметим, что в СМИ пишут о том, что в больнице скончался третий пострадавший, но пока департамент здравоохранения не подтвердил эту информацию.