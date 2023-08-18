Боец приехал в отпуск из зоны СВО в Сургут и привез дочке чебурашку

Боец приехал в отпуск из зоны СВО в Сургут. Фото: скриншот из видео/телеграм-канал главы Сургута

Боец с позывным «Дёма» вернулся в отпуск из зоны СВО в Сургут. Почти год он не виделся с родными и долгожданная встреча наконец-то состоялась. В подарок дочери герой привез Чебурашку. О трогательной встрече рассказал глава Сургута Андрей Филатов.

- Бойцы подразделения, где служит «Дёма» помогали в съемках документального фильма, сопровождали съемочную группу на передовую. Обратно, к месту службы, сургутянин отправится на автомобиле: земляки подготовили для наших ребят Ниву, - рассказал Андрей Филатов.

Глава города пожелал герою хорошо провести отпуск в кругу семьи, восстановиться и набраться сил перед возвращением на фронт.

Напомним, ранее мы писали о том, что вернувшийся с СВО боец из Сургута устроил сюрприз жене, появившись в костюме белого медведя.