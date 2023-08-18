В Ханты-Мансийске выберут супер бабушку. Фото: администрация Ханты-Мансийска

В Ханты-Мансийске выберут супер бабушку. Активных и жизнерадостных женщин возраста 50+, у которых есть внуки пригласили принять участие в конкурсе «Супербабушка Ханты-Мансийска» от КДЦ «Октябрь».

Финал городского конкурса и подведение итогов состоится 1 октября, в Международный день пожилых людей. Заявки на участие принимаются до 7 сентября. Бабушкам предстоит пройти отборочный этап, продемонстрировать свои хобби и таланты, а также выступить в творческом номере с артистами культурного учреждения.

Напомним, ранее мы писали о том, что столицу Югры этим летом украсили почти 300 тысяч цветов.