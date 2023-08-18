На закрытии Чемпионата и соревнований по самолетному спорту в Сургуте выступят парашютисты и «Барсы»

Фото: Администрация города Сургута

На закрытии Чемпионата России и Всероссийских соревнований по самолетному спорту в Сургуте выступят парашютисты и пилотажная группа «Барсы». Ожидается, что выступление пройдут 19 августа. В соревнованиях учатсвуют порядка 30 сильнейших спортсменов из разных регионов страны, а самой юной участнице из Сургута Марии Барсовой всего 14 лет.

Жители и гости города увидят, как парашютисты исполнят акробатические прыжки с флагами и цветным дымным шоу. А также смогут отдохнуть и повеселится во время выступлений кавер-группы «V-band» и творческих коллективов Сургута. Ожидается выставка-показ авто-, мото-, велотехники, специальной техники и авиамоделей.

Фото: Администрация города Сургута

Соревновательные полеты стартуют с 9:00 до 12:00. А в 14:00 начнется концертная программа,

15:00 - церемония награждения победителей и призеров, в 16:00 - выступление парашютистов с акробатическими номерами, а в 16:30 – показательные выступления пилотажной группы «Барсы». Вечером начнутся выступления и выставки.