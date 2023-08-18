В тюрьмы Югры пытались пронести телефоны, сим-карты, электронные сигареты и дрожжи

Фото: УФСИН России по ХМАО-Югре

С начала года в исправительных учреждениях округа и следственном изоляторе Нижневартовска сотрудники уголовно-исполнительной системы предотвратили 15 случаев доставки запрещенных предметов. Об этом сообщает УФСИН России по ХМАО-Югре.

В почтовых отправлениях и во время длительных свиданий подозреваемым, обвиняемым и осужденным пытались передать спрятанные сотовые телефоны, сим-карты, электронные устройства для курения и даже дрожжи.

За попытки передачи запрещенных предметов 9 человек получили протоколы об административных нарушениях и штрафы, еще 6 материалов находятся на рассмотрении в судах.