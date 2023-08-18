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НовостиПроисшествия18 августа 2023 7:38

В тюрьмы Югры пытались пронести телефоны, сим-карты, электронные сигареты и дрожжи

В колонии Югры за полгода 15 раз пытались передать запрещенные предметы
Виктория Терина
Фото: УФСИН России по ХМАО-Югре

Фото: УФСИН России по ХМАО-Югре

С начала года в исправительных учреждениях округа и следственном изоляторе Нижневартовска сотрудники уголовно-исполнительной системы предотвратили 15 случаев доставки запрещенных предметов. Об этом сообщает УФСИН России по ХМАО-Югре.

В почтовых отправлениях и во время длительных свиданий подозреваемым, обвиняемым и осужденным пытались передать спрятанные сотовые телефоны, сим-карты, электронные устройства для курения и даже дрожжи.

За попытки передачи запрещенных предметов 9 человек получили протоколы об административных нарушениях и штрафы, еще 6 материалов находятся на рассмотрении в судах.