Мэр Урая назначил паралимпийца на должность помощника. Фото: Администрация Урая

Мэр Урая Тимур Закирзянов назначил паралимпийца Антона Балтачева на должность помощника. Антон Балтачев будет курировать проект доступности среды в городе и представлять интересы маломобильных жителей. Он неоднократный призер, рекордсмен Чемпионатов России, Победитель международных летних игр "Мы вместе. Спорт", мастер спорта РФ.

- Уверен, с новой общественной позиции неравнодушный ураец будет эффективно представлять интересы маломобильных групп населения, организовывать и участвовать в работе по мониторингу доступности среды, выявлять недочеты в этой работе и требовать их устранения - сообщил глава города на своей странице в соцсети.

Молодой человек был приятно удивлен и с удовольствием принял предложение курировать это направление.