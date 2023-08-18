В Урае 16-летняя девушка выпрыгнула с третьего этажа, чтобы погулять с подругой

В Урае 16-летняя школьница выпрыгнула с третьего этажа, чтобы погулять с подругой. Фото: архив КП

В Урае 16-летняя школьница выпрыгнула с третьего этажа, чтобы погулять с подружкой. Об этом пишут в СМИ и в соцсетях. В сообщении говорится, что родители заперли подростка дома из-за того, что узнали о курении. Девочку оберегали из-за недавней операции на глаза, после которой строго запрещено пить и курить.

- Пока родители ушли, подросток решила выйти через окно на прогулку. Сразу под ним было крыльцо. Тогда девочка рассчитала, что прыгнет на крышу, а потом спокойно слезет с нее, но, не рассчитав сил, упала на землю - говорится в сообщении местных телеграм-каналов.

По непроверенным данным, девушка получила травму позвоночника, в больнице ее прооперировали. На запрос «Комсомольской правды - Югра» в Урайской больнице не смогли дать информацию о состоянии школьницы. Но проверкой происшествия уже заинтересовались следственные органы.

- Следственными органами устанавливаются все обстоятельства произошедшего - сообщили в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.