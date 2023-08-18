В Югре 18 августа ожидается переменчивая погода, возможен дождь с грозой Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 18 августа синоптики прогнозируют переменную облачность. Местами кратковременный дождь, грозу, а ночью туман. Ветер северо-западный, северный 2-7 м/с, днем в отдельных районах порывы ветра усилятся до 14 м/с. Температура воздуха ночью +11,+16 °С, местами по восточной половине округа +4, +9°С. Днем потеплеет до +24,+29 °С, но по восточной половине округа будет прохладно: +17...+22 °С.

В Ханты-Мансийске переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер северо-западный, северный 2-7 м/с. Ночью столбик термометра покажет +14, +16 °С, а днем возух прогреется до +24, +26 °С.