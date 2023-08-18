Пожары в Югре: последние новости на 18 августа 2023 года Фото: Юлия Кучеренко

В Югре ликвидируют девять лесных пожаров на площади 2,6 тысячи гектаров, три из них локализованы на площади 1,8 тысячи гектаров. За сутки удалось потушить шесть лесных пожаров, обнаружены пять новых возгораний. Основной причиной природных пожаров остаются грозы.

В тушении возгораний участвует 293 человека, в том числе 49 сотрудников лесопожарных формирований Тюменской области. Угроз населенным пунктам и объектам экономики нет. При этом жители Нефтеюганска замечают смог в городе, но глава Нефтеюганска Эльвира Бугай успокаивает горожан тем, что концентрация предельно допустимой нормы по загрязнению воздуха не превышена. Кроме спецтехники в тушении пожаров используют авиацию, а именно: 12 самолетов — на мониторинге, пять вертолетов — на тушении пожаров, из них один с водосливным устройством в Сургутском районе.

Всего с начала пожароопасного периода в Югре ликвидировали 165 ландшафтных пожаров на площади 27 562,53 га; 604 лесных пожара на площади 58 881,04 га; 7 возгораний в природных заповедниках на площади 525,1 га.

По данным Федеральной Авиалесоохраны, Югра занимает вторую строчку в списке регионов по площади лесных пожаров, уступая Якутии. За сутки удалось потушить 51 лесной пожар в 17 регионах России. Проводятся работы по тушению 112 лесных пожаров в 11 регионах.

Напомним, что с 12 августа снят запрет на посещение лесов, но в случае выявления возгораний, вызванных человеком, ограничения введут снова. На территории округа все еще действует особый противопожарный режим. Режим ЧС, введенный из-за огненной стихии сняли 22 июля. На территории Белоярского района с 6 августа введен режим чрезвычайной ситуации, связанный с лесными пожарами.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

Если вы стали очевидцем пожара, обращайтесь в специализированную диспетчерскую службу Базы авиационной и наземной охраны лесов Югры 8 (3467) 33-15-46; на прямую линию лесной охраны 8 800 100-94-00; службу экстренного реагирования 112.