Образовавшийся смог в Нефтеюганске не опасен для жителей

В Нефтеюганске образовавшийся в черте города смог не представляет опасности для здоровья Фото: Татьяна Коркина

Глава Нефтеюганска Эльвира Бугай успокоила жителей по поводу появившегося задымление в городе. Смог вызван ландшафтным пожаром, который зафиксирован на территории Сургутского района. Там горит трава на пойменной части вблизи поселков Тундрино и Высокий мыс. Но по словам главы Нефтеюганска в настоящее время угроз для населенных пунктов нет.

- Уважаемые жители и гости города, по сообщению территориального отдела Роспотребнадзора в Нефтеюганске, образовавшийся в черте города смог не представляет опасности для здоровья. Концентрация предельно допустимой нормы по загрязнению воздуха не превышена - сообщила Эльвира Бугай.

Но тем не менее гражданам, имеющим проблемы с органами дыхания, советуют обезопасить себя - использовать увлажненные пятислойные марлевые маски, минимизировать пребывание на улице и увлажнять жилые помещения.