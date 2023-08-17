В Сургуте 19-летнему парню грозит срок за убийство одним ударом Фото: Татьяна Коркина

В Сургуте 19-летнему парню грозит срок за убийство одним ударом. Случилось все 8 августа около здания по проспекту Ленина в Сургуте, когда пьяный парень поссорился с 29-летним мужчиной. Он ударил коленом в голову мужчину и тот умер. Следком завел уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

- По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, сбор и закрепление доказательств - сообщили в силовом ведомстве.

Напомним, ранее мы писали о том, что пьяный житель Советского в гараже отрезал мизинец мужчине в момент ссоры.