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НовостиПроисшествия17 августа 2023 13:34

В Сургуте 19-летнему парню грозит срок за убийство одним ударом

19-летний житель Сургута ударом колена в голову убил мужчину
Источник:kp.ru
В Сургуте 19-летнему парню грозит срок за убийство одним ударом

В Сургуте 19-летнему парню грозит срок за убийство одним ударом

Фото: Татьяна Коркина

В Сургуте 19-летнему парню грозит срок за убийство одним ударом. Случилось все 8 августа около здания по проспекту Ленина в Сургуте, когда пьяный парень поссорился с 29-летним мужчиной. Он ударил коленом в голову мужчину и тот умер. Следком завел уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

- По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, сбор и закрепление доказательств - сообщили в силовом ведомстве.

Напомним, ранее мы писали о том, что пьяный житель Советского в гараже отрезал мизинец мужчине в момент ссоры.