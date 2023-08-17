В Сургутском районе ученые будут изучать мозг киберспортсменов

В Сургутском районе хотят изучать мозг киберспортсменов. Фото: администрация Сургутского района

В Сургутском районе хотят изучать мозг киберспортсменов при помощи майнд-трекеров. Об этом сообщили в администрации района. Идея принадлежит руководителю Центра компьютерного спорта МАУ «РУСС», президенту федерации фиджитал-спорта ХМАО Артему Щепотьеву, он уверен, что успех киберспортсменов зависит от продуктивности работы его мозга. Чтобы подтвердить эту гипотезу и использовать ее для подготовки виртуальных спортсменов Сургутского района в дальнейшем, он предложил закупить умные устройства для отслеживания работы мозга во время игры.

Проект называется «Центр исследования цифровых видов спорта». Расходы на его реализацию составят 980 тысяч рублей.

– Мы хотим приобрести оборудование – фитнес-браслеты, только для мозга. Они надеваются на голову и будут считывать активность головного мозга киберспортсменов во время тренировочного процесса. Всего их будет пять, по количеству игроков в команде. Использовать майнд-трекеры будем как в повседневной жизни, в покое, так и для фиксации соревновательной деятельности – на тренировках, перед, во время и после проведения состязаний. Хотим охватить полный цикл исследования жизнедеятельности киберспортсмена, – рассказал Артем Щепотьев.

Это оборудование позволит анализировать и то, как цифровые виды спорта влияют на человека. А проверять все это будут ученые. Это будет большая научно-исследовательская работа. На основе полученных данных напишут научные аналитические статьи, исследовательские работы и даже создадут методику эффективной подготовки киберспортсменов.