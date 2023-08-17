Пострадавшие при взрыве на месторождении в Югре нефтяники могут получить страховые выплаты. Фото: телеграм-канал руководителя Росприроднадзора

Нефтяники, пострадавшие при взрыве на Талинском месторождении, могут получить страховую компенсацию. Об этом сообщает Национальный союз страховщиков ответственности на своем официальном сайте. Там указано, что иждивенцам, а при их отсутствии – родственникам погибших, а также пострадавшим в результате взрыва на нефтяном месторождении в Югре, положены страховые выплаты.

Напомним, что 14 августа произошел взрыв, в результате которого два человека погибли, а пять с тяжелыми ожогами находятся в больницах округа. Страховщик подтвердил наличие договора и готовность перевести выплаты пострадавшим, но только если случай будет признан страховым. Сделать это смогут после расследования произошедшего.

- Если произошедшее событие будет признано аварией на опасном объекте, иждивенцам, а при их отсутствии - близким родственникам погибших, а также пострадавшим в результате происшествия положены страховые выплаты в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта, - подтвердил президент Национального союза страховщиков ответственности Евгений Уфимцев.