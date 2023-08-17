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НовостиПроисшествия17 августа 2023 11:54

Пенсионерка из Советского доверилась мошенникам и потеряла деньги

Женщина скачала программу удаленного доступа и предоставила свой счет аферистам
Виктория Терина
Пенсионерка из Советского доверилась мошенникам и потеряла деньги

Пенсионерка из Советского доверилась мошенникам и потеряла деньги

Фото: Татьяна Коркина

Пенсионерка из Советского, поверив мошенникам установила программу удаленного доступа и лишилась денег. Женщине пришлось обратится в полицию. Ей позвонила женщина и сообщила, что в банке новая система безопасности от мошенников и убедила пенсионерку установить на свой телефон удаленное приложение доступа.

Затем югорчанке позвонил лжесотрдуник службы безопасности банка, который продолжил убеждать ее о необходимости этого приложения на телефон для того, чтобы «закрыть» взятый мошенниками на нее кредит. Женщина, растерялась и сделала все как указывали аферисты. Уже после пенсионерка решила проверить информацию и сама позвонила на горячую линию банка. Тогда она узнала, что у нее украли кредитные деньги в сумме более 145 тысяч рублей, после чего женщина обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело.