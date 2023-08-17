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НовостиОбщество17 августа 2023 11:03

Студотряд «Энергетик» завершил трудовой сезон в тюменской энергокомпании

Источник:kp.ru
Фото: Андрей Курочкин

Фото: Андрей Курочкин

В «Россети Тюмень» состоялось торжественное закрытие девятого летнего трудового сезона студенческого отряда «Энергетик». Всего в 2023 году на объектах электросетевого предприятия работали более 100 бойцов из 6 регионов России.

Во время трудового семестра студенты под руководством опытных наставников познакомились с деятельностью основных производственных служб, участвовали в осмотрах действующих центров питания, ЛЭП и выполнении технического обслуживания энергообъектов.

В свободное время ребята посещали культурно-массовые, спортивные и общественные мероприятия, организованные энергокомпанией. Так, молодые специалисты побывали в Корпоративном учебном центре в Нижневартовске и Центре управления сетями в Сургуте, провели товарищеские матчи с работниками компании по волейболу, баскетболу и мини-футболу.

По результатам сезона наибольшее количество баллов за участие в производственном процессе, социальных, спортивных и творческих мероприятиях набрали ребята из Нижневартовска. В октябре лучшая бригада студентов представит энергокомпанию на Всероссийском слете студотрядов в Москве.