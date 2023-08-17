В Нефтеюганске задержали вора, который успел похитить товары из двух магазинов города Фото: Юлия Кучеренко

Полицейские Нефтеюганска раскрыли кражу из спортивного магазина. В полицию обратился сотрудник магазина спорттоваров. Он сообщил, что неизвестный похитил фирменные кроссовки и джемпер на общую сумму 10 тысяч рублей. Преступнику не удалось уйти, не оставив следы, он попал на записи с камер видеонаблюдения, которые установлены в торговом зале.

Подозреваемым оказался уже судимый 40-летний нефтеюганец. Он признался, что положил понравившийся товар в сумку и вышел из магазина. Антикражные системы, находящиеся на одежде, он срезал в примерочной. Теперь ему грозит срок за кражу, а это около 2 лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

В полиции дополнили, что против него заведено еще одно уголовное дело и-за кражи продуктов и бытовых предметов из сетевого магазина города на 5 тысяч рублей.