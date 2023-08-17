Прокуратура помогла инвалиду из Мегиона получить жилье Фото: Татьяна Коркина

Прокуратура помогла инвалиду из Мегиона получить жилье. Как рассказали в окружной прокуратуре, многоквартирный жилой дом, где проживал инвалид, в 2016 году признан аварийным и непригодным для постоянного проживания, но администрацией города не решала вопрос о предоставлении ему жилого помещения взамен аварийного по договору социального найма вне очереди.

Прокурорута Мегиона подала иск в суд о возложении на администрацию обязанности предоставить заявителю вне очереди благоустроенное жилое помещение.

Благодаря вмешательство надзорного ведомства мужчине выделили однокомнатную благоустроенную квартиру.