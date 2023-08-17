В поселке Нефтеюганского района построили спортплощадку ГТО

Фото: телеграм-канал "Югра Официально"

Новую площадку ГТО открыли в поселке Сингапай Нефтеюганского района. Об этом рассказали в правительстве Югры. Новая площадка рассчитана как на юных, так и взрослых югорчан.

На площадке установили 23 современных тренажера: скамьи для отжиманий и укрепления мышц пресса, перекладины и турники, гимнастические брусья, шведская стенка, комплексы для прыжков в длину, рывков гирь, мишени.

Теперь жители поселка могут активно заниматься спортом, готовиться к соревнованиям и просто проводить время. В пресс-службе правительства также отметили, что оборудование отвечает на спортплощадке полностью безопасно.