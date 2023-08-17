Пятеро пострадавших при взрыве на месторождении в Югре все еще находятся в тяжелом состоянии

Пострадавшие при взрыве на Талинском месторождении все еще в тяжелом состоянии. Фото: Пыть-Яхская окружная клиническая больница

Пятеро пострадавших при взрыве на Талинском месторождении все еще находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии в медучреждениях Югры. Об этом сегодня, 17 августа, рассказали в департаменте здравоохранения ХМАО-Югры.

- В региональных ожоговых центрах Сургута и Пыть-Яха, окружной больнице Нягани продолжают лечение пятеро пострадавших. Их состояние оценивается специалистами как тяжелое и крайне тяжелое - говорится в сообщении окружного департамента здравоохранения.

В ведомстве добавили, что медицинская помощь пациентам оказывается в полном объеме. Врачи делают все возможное, чтобы спасти им жизнь.

Напомним, во время взрыва на Талинском месторождении тяжелейшие ожоги получили 6 человек и еще один человек погиб на месте. Все пострадавшие нефтяники получили обширные ожоги более 70%. Напомним, 16 августа стало известно о том, что один из шести пострадавших скончался в ОКБ Нягани.