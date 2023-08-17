Врачи Сургута спасли женщине жизнь и возможность в будущем стать мамой

Фото: БУ ХМАО-Югры "Сургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства"

Гинекологи-хирурги Сургутского центра охраны материнства и детства спасли молодой женщине жизнь и сохранили возможность в будущем стать мамой.

Еще в феврале женщина обратилась с первыми симптомами болезни в поликлинику. Врачи определили у нее инфекционное гинекологическое заболевание, при котором происходит расплавление яичника и маточной трубы с двух сторон, с формированием двух полостей, заполненных гнойным содержимым. Причиной такой патологии стала – внутриматочная спираль, которая стояла более 10 лет.

Пройдя антибактериальную терапию, женщина сама прервала лечение и только спустя почти полгода она проконсультировалась с онкологом Сургутской окружной клинической больницы, который направил ее на операцию. Без хирургического вмешательства у нее мог развиться сепсис, при котором вряд ли удалось бы сохранить детородные органы, а самым страшным исходом мог стать летальный.

За жизнь и здоровье пациентки боролись около четырех часов. Ей сделали сложную операцию и сумели сохранить матку, которая была сильно увеличена и имела размер, сопоставимый с семью неделями беременности. На сегодняшний день состояние женщины стабильное, она готовится к выписке и благодарит врачей за помощь и шанс забеременеть в будущем.