В Югре продолжают тушить 9 лесных пожаров Фото: Татьяна Коркина

В Югре уменьшилось количество природных пожаров, но их площадь по-прежнему довольно масштабна. Так, по данным департамента недропользования и природных ресурсов Югры, 17 августа тушат 9 лесных пожаров на общей площади 2 653,41 гектаров, из них локализовано 3 пожара на площади 1 850,3 гектаров, в том силе: 2 пожара в Белоярском районе на площади 1 700,1 га, из них локализован 1 на площади 1 700 га; 2 пожара в Березовском лесничестве на площади 620,01 га; локализованный пожар в Октябрьском районе на площади 2,3 га; 4 пожара в Сургутском лесничестве на площади 331 га, из них локализован 1 на площади 148 га;

Природные очаги пожаров в ХМАО-Югре тушат 300 работников Авиалесоохраны Югры, «Центроспас-Югории», ГУ МЧС России по Югре, привлечена группировка лесопожарных сил из Тюменской области. Используется необходимое оборудование и техника. Авиапатрулирование лесов продолжается в постоянном режиме.

В ведомстве также отметили, что за сутки в регионе удалось потушить 6 лесных пожаров и одно ландшафтное возгорание.