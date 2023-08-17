Кражи, угоны автомобилей: в Югре произошло 34 преступления за сутки Фото: Татьяна Коркина

В Югре за сутки произошло 34 преступления, по горячим следам раскрыто 21. Криминальную статистику приводит пресс-служба УМВД России по ХМАО-Югре. Так, одно из преступлений зарегистрировано в Нижневартовске, когда 44-летний мужчина проник на участок в СОТ «Здоровье» и украл бензопилу из сарая. Ранее вора уже судили за другие преступления и теперь он находится под подпиской о невыезде из-за кражи.

В Мегионе полицейские раскрыли угон автомобиля. Пьяный мужчина находился на территории городского кладбища, а затем угнал автомобиль «ГАЗ-33021». Ранее мужчина был неоднократно судим. Аналогичное преступление раскрыто в Нижневартовске. Мужчина угнал авто с территории организации по улице 2П2 ЗПУ. Нарушитель находится под подпиской о невыезде.

Еще одно преступление раскрыто в Нефтеюганске. Там, задержан подозреваемый в краже - 40-летний мужчина, который похитил из магазина по улице Мамонтовская мужские кроссовки и мужской джемпер. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ранее он был неоднократно судим.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.