В Сургуте водитель «Infiniti» устроил ДТП, в котором пострадали два человека. Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Югре зарегистрировано 3 ДТП, в которых 4 человека получили травмы. Одна из аварий случилась в Сургуте, когда 51-летний водитель «Infiniti», двигаясь по улице Автомобилистов, не справился с управлением и наехал на бетонный блок, а после столкнулся со встречным автомобилем «KIA», под управлением 43-летнего водителя. В результате ДТП водитель «KIA» и его 47-летний пассажир получили травмы. Виновник происшествия отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

В Сургуте водитель «Infiniti» устроил ДТП, в котором пострадали два человека. Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Кроме того, сотрудниками Госавтоинспекции задержано 11 водителей с признаками опьянения. За выезд на встречку привлечен 31 водитель и 54 - за нарушение правил перевозки детей.

Госавтоинспекция Югры призывает всех участников дорожного движения соблюдать ПДД.