В Югре 17 августа ветер усилится до 12 м/с Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 17 августа ожидается переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-западный ночью 2 – 7 м/с, днем 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью +8, +13 °С, в западных районах до +18 °С, днем по западной половине округа потеплеет до +23, +28 °С, а по восточной половине лишь до +17, +22 °С.

В Ханты-Мансийске также переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный ночью 2 – 7 м/с, днем ветер усилится до 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью +10, +12 °С, а днем +23, +25 °С.

Подробнее о погоде в Югре можно посмотреть в инфографике МЧС.