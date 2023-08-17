Пожары в Югре: последние новости на 17 августа 2023 года. Фото: ФБУ «Авиалесоохрана»

В Югре по-прежнему горит лес. По последним данным, в Югре проводятся работы по тушению десяти лесных пожаров на площади 2,5 тысячи гектаров, четыре из них локализованы на площади 1,8 тысячи гектаров. Также локализовано одно ландшафтное возгорание в Нефтеюганском районе.

За сутки в Югре потушили 12 лесных пожаров, обнаружены три новых возгорания. Основная причина природных пожаров стали грозы. В тушении возгораний участвует 291 человек, в том числе 49 сотрудников лесопожарных формирований Тюменской области. Угроз населенным пунктам и объектам экономики нет. В тушении пожаров используется 15 самолетов - на мониторинге, четыре вертолета - на тушении пожаров.

По словам первого заместителя директора департамента недропользования и природных ресурсов Югры Егора Збродова, незначительное задымление замечено в населенном пункте Лямино Сургутского района из-за действующего лесного пожара в северном направлении на удалении 21 км. Площадь возгорания достигает 65 гектаров. Его тушением занимаются 16 человек. Принято решение дополнительно увеличить группировку на 12 человек и задействовать авиатехнику с водосливными устройствами. Причиной этого возгорания является человеческий фактор.

Югра находится на третье строчке в списке регионов по площади лесных пожаров, уступая Магаданской области и Якутии. По информации Федеральной Авиалесоохраны, за сутки удалось потушить 78 лесных пожаров в 19 регионах России. Проводятся работы по тушению 116 лесных пожаров в 10 регионах.

Напомним, что с 12 августа снят запрет на посещение лесов, но в случае выявления возгораний, вызванных человеком, ограничения введут снова. На территории округа все еще действует особый противопожарный режим. Режим ЧС, введенный из-за огненной стихии сняли 22 июля. На территории Белоярского района с 6 августа введен режим чрезвычайной ситуации, связанный с лесными пожарами.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

Если вы стали очевидцем пожара, обращайтесь в специализированную диспетчерскую службу Базы авиационной и наземной охраны лесов Югры 8 (3467) 33-15-46; на прямую линию лесной охраны 8 800 100-94-00; службу экстренного реагирования 112.