В зоне СВО погиб пожарный из Нижневартовска Артем Сутягин. Фото: МБОУ "СШ №3" Нижневартовск

Пожарный из Нижневартовска Артем Сутягин погиб в зоне СВО. Об этом сообщается в группе школы №3, в которой он учился.

- 28 июля 2023, выполняя воинский долг во время проведения СВО, погиб наш выпускник, Сутягин Артем Андреевич. Артем учился в нашей школе 11 лет. Активный, веселый, спортивный, быстрый на подъем, отзывчивый парень. Неунывающий и позитивный – таким Артем запомнился учителям и одноклассникам - говорится в сообщении школы.

Знакомые и близкие Артема говорят, что он был доброжелательным по натуре, сразу располагал к себе своей искренней улыбкой. С 2009 года парень работал в Государственной противопожарной службе на различных должностях от пожарного до заместителя начальника части.

Указом Президента РФ, за мужество и героизм, проявленные при тушении пожара, в 2018 году Артем награжден медалью «За отвагу». В зону СВО он отправился добровольцем. Со слов сослуживцев, во время службы Артем старался в первую очередь спасти боевых товарищей, вывести их из-под обстрела, вынести раненых с поля боя, а потом уж и самому выбираться. Однажды он нес раненого бойца на себе несколько километров в безопасное место.

У вартовчанина остались жена и дочь, папа и мама, брат, родственники, которых он очень любил.