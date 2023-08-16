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НовостиПроисшествия16 августа 2023 14:56

Пьяный житель Советского в гараже отрезал мизинец мужчине в момент ссоры

Суд вынес приговор по делу жителя Советского, который отрезал палец мужчине
Виктория Терина
Пьяный житель Советского в гараже отрезал мизинец мужчине в момент ссоры

Пьяный житель Советского в гараже отрезал мизинец мужчине в момент ссоры

Фото: Татьяна Коркина

В ХМАО-Югре суд вынес приговор мужчине, который пьяным отрезал мизинец мужчине. Об этом сообщили в официальном сообществе районных (городских) судов Югры и Управления Судебного департамента в Югре.

- Нетрезвый Шляпников А.Г. в гараже Советского, в ходе ссоры, произошедшей на почве внезапно возникшей личной неприязни, умышленно взял в руки, находившиеся на стене гаража ножницы, предназначенные для резки металла, отрезал мизинец левой кисти К., причинив последнему физическую боль и телесное повреждение в виде неполной травматической ампутации пальца левой кисти - говорится в сообщении.

Мужчина признал вину и раскаялся. Суд назначил ему основное наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.