Экс-директор департамента спорта Югры будет курировать сферу спорта и туризма в Сургутском районе

Новым начальником управления физкультуры, спорта и туризма Сургутского района стал Сергей Артамонов. Фото: администрация Сургутского района

В Сургутском районе назначили нового начальника управления физкультуры, спорта и туризма. Им стал бывший директор департамента физкультуры и спорта Югры Сергей Артамонов. Его назначение уже подписано главой Сургутского района Андреем Трубецким. К работе Сергей Артамонов приступил с сегодняшнего дня. В администрации он будет курировать не только сферу спорта, но и туризма.

- Сегодня первый рабочий день в команде Андрея Александровича Трубецкого, в Сургутском районе. С коллективом уже познакомился, все в рабочем порядке, сегодня уже еду в рабочую поездку с Андреем Трубецким в Нижнесортымский. Первостепенные задачи – это формирование бюджета на 2024 год, работа с округом, привлечение дополнительного финансирования на реализацию проектов и увеличение показателей по формированию здорового образа жизни населения - прокомментировал начальник управления физкультуры, спорта и туризма администрации Сургутского района Сергей Артамонов.

По его мнению, Сургутский район славится своими спортивными жителями. Здесь 70% людей регулярно занимаются спортом. За последние пять лет муниципалитет сделал серьезный рывок по обеспеченности спортивными сооружениями. Артамонов пообещал и дальше двигаться в этом направлении.

У Сергея Артамонова большой опыт работы в спортивной сфере. С 2018 года он был назначен на должность руководителя окружного департамента физической культуры и спорта. А до этого чиновник работал замминистра в Министерстве по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской республики.