В Сургуте задержали серийного вора велосипедов

Сургутские полицейские раскрыли серию краж велосипедов Фото: Татьяна Коркина

Сургутские полицейские задержали любителя велосипедов. В полицию обратился 53-летний сургутянин и заявил о краже велосипеда стоимостью десять тысяч рублей. Он пристегнул его к перилам подъезда, но после не обнаружил. Во время расследования полицейские задержали 48-летнего подозреваемого, который уже попадался за кражи и был судим. Дома у него нашли еще два украденных велосипеда, каждый из которых стоил 15 тысяч рублей. Ранее их владельцы уже обращались в полицию.

Пресс-служба УМВД России по Сургуту опубликовала видео с признанием серийного велосипедного вора. Он рассказал, что хотел покататься на велосипеде, но так увлекся, что украл три штуки. Что с ними делать дальше он не знал, но сейчас раскаивается в преступлении.

Все транспортные средства были оставлены у подъездов жилых домов и пристегнуты тросами, но злоумышленник перекусывал их инструментом. Велосипеды вернулись к своим владельцам, а вот сургутянина, укравшего их теперь ждет наказание.